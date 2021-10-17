Зеленський заявив про вдосталь запасів газу для українців. Фото: president.gov.ua

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Запаси газу в Україні на новий опалювальний сезон для споживачів достатні, запевняє президент України Володимир Зеленський.

«Блакитне паливо» для українців коштує набагато дешевше, ніж зараз ціни на газ в Європі. Про це глава держави 17 жовтня заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV.

Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих, предметних, а найважливіше, що своєчасних дій зробив уряд, зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами, у порівнянні з європейськими цінами, — заявив він.

За словами Зеленського, ціна на газ для населення була б на рівні 50 грн за 1 куб. м газу, якби українська влада не втрутилася в ситуацію. Ведучий нагадав президенту, що кілька регіонів вже запровадили надзвичайний стан в енергетиці. Той відповів, що опалювальний сезон — це спільна відповідальність центральної та місцевої влади.

Глава держави наголосив, що підписаний між Офісом президента та «Нафтогазом» Меморандум, гарантує стабільну ціну і стабільний обсяг газу.

Далі є технічні питання, юридичні питання і політичні питання деяких представників місцевої влади. Все це, я впевнений, буде врегульовано. У будь-якому випадку, це буде нормальна ціна, — запевнив він.

Нагадаємо, на минулому тижні 11 жовтня надзвичайну ситуацію через ціни на газ оголосили в Одеській, Закарпатській, Хмельницькій областях та Івано-Франківську. Місцева влада заявляла, що підписаний владою та газовиками Меморандум не передбачає стабільної ціни для бюджетних установ та організацій як окремих юридичних осіб, які використовують природний газ для опалення та гарячого водозабезпечення.