Лондон хоче «виправляти» судові постанови ЄСПЛ. Фото: ria.ru

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Велика Британія планує ухвалити зміни до закону про права людини, який включатиме «механізм» для «виправлення» постанов Європейського суду з прав людини

Британський закон про права людини включатиме «механізм» для «виправлення» постанов Європейського суду з прав людини.

Лондон поставив під сумнів законність ЄСПЛ виносити рішення з питань внутрішніх справ Великої Британії, стверджуючи, що державні служби, такі як Національна служба охорони здоров’я, повинні керуватися «обраними законодавцями», а не «судовим законодавством». Британці хочуть, щоб «останнє слово в тлумаченні законів країни залишалося за Верховним судом». Таку заяву зробив міністр юстиції Домінік Рааб, передає Politico.

Я не думаю, що завдання Європейського суду в Страсбурзі — диктувати речі … стосується це нашого соціального забезпечення або наших поліцейських сил, — зазначив чиновник.

За словами очільника міністерства, військові Британської армії, які служать за межами рідної країни, перебувають у «небезпеці» через страх судового позову відповідно до Європейської конвенції про права людини. Судові постанови з «неправильними» рішеннями в Британії пропонують «виправляти».

Ми виявляємо проблеми й намагаємося їх виправити. Там, де були рішення, які, хоча і належним чином винесені судами, ми вважаємо неправильними, парламент повинен видати закони, щоб виправити їх, — зазначив Рааб.

Як відомо, Велика Британія була однією з перших країн, які ратифікували Європейську конвенцію про права людини в 1949 році, й визнала юрисдикцію Страсбурзького суду з 1966 року.

Нагадаємо, у квітні Європейський суд з прав людини ухвалив рішення, що відмова від вакцинації дітей може спричиняти адміністративне покарання для їхніх батьків.

Джерело: Politico