«Слуга народу» збереться на засідання фракції. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n161728-sluga-narodu-zberetsya-na-zasidannya-frakciyi-pro-scho-govorytymut.html

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Політична партія «Слуга народу» збереться на засідання фракції у понеділок, 18 жовтня.

Засідатимуть народні депутати монобільшості о 19.00. Парламентарі обговорять проект державного бюджету на 2022 рік. Про це повідомила речник «Слуги народу» Юлія Палійчук у Telegram.

У понеділок, 18 жовтня, о 19.00 відбудеться засідання фракції «Слуга народу». Серед питань порядку денного — обговорення проекту державного бюджету на 2022 рік, — йдеться у повідомленні.

За інформацією УНІАН, «слуги» в понеділок також можуть обговорити ситуацію з скандальною заявою своєї колеги Галини Третьякової щодо смерті народного депутата з групи «За майбутнє" Антона Полякова.

Нагадаємо, в «Слузі народу» заявляли, що фракція монобільшості під час пленарного тижня, котрий охопить період з 19 по 22 жовтня, планує зосередитися на розгляді 12 проектів постанов щодо резонансного законопроекту про олігархів, які наразі блокують його підписання головою Верховної Ради.

Джерело: УНІАН