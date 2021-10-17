«Слуга народа» соберется на заседание фракции. Фото: ukrinform.com

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Политическая партия «Слуга народа» соберется на заседание фракции в понедельник, 18 октября.

Заседать народные депутаты будут в 19.00. Парламентарии обсудят проект государственного бюджета на 2022 год. Об этом сообщила пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук в Telegram.

В понедельник, 18 октября, в 19.00 состоится заседание фракции «Слуга народа». Среди вопросов повестки дня — обсуждение проекта государственного бюджета на 2022 год, — говорится в сообщении.

По информации УНИАН, «слуги» в понедельник также могут обсудить ситуацию со скандальным заявлением своей коллеги Галины Третьяковой о смерти народного депутата из группы «За будущее» Антона Полякова.

Напомним, в «Слуге народа» заявляли, что фракция монобольшинства во время пленарной недели, который охватит период с 19 по 22 октября, планирует сосредоточиться на рассмотрении 12 проектов постановлений относительно резонансного законопроекта об олигархах, которые сейчас блокируют его подписания председателем Верховной Рады.

Источник: УНИАН