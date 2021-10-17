Мнение о потенциальной опасности дисплеев для глаз опровергли врачи. Фото: newsvostok.ru

https://racurs.ua/n161727-mnenie-o-potencialnoy-opasnosti-displeev-dlya-glaz-oprovergli-vrachi.html

Ракурс

Синий свет светодиодных экранов не угрожает человеческим глазам, утверждают специалисты.

Информацию о потенциальной опасности дисплеев для глаз опровергли представители немецкого офтальмологического общества (DOG). По словам специалистов, на открытом воздухе затянутое облаками небо дает около 5 тыс. 000 люкс освещенности. В солнечный летний день этот параметр может доходить до 100 тыс. люкс. При этом монитор на компьютере, расположенный на расстоянии 50 см от глаз, генерирует почти 500 люкс. Об этом пишет 4PDA.

Эксперт Dog Майкл Бах из медицинского центра Университета Фрайбурга утверждает, что родителям не стоит волноваться о том, что их дети часами сидят у экранов, потому что синий свет не повлияет на глаза. Он отмечает, что при использовании гаджетов интенсивность света слишком мала, чтобы вызвать повреждение сетчатки глаза.

Вместе с тем офтальмологи отмечают, что можно нарушить режим сна, если использовать синий свет в ночное время. Медики выяснили, что на качество сна он не повлияет, но яркость устройства для комфортного просмотра все же стоит снизить.

Напомним, студент Лондонского королевского колледжа искусств и дизайна Мінвук Пенг изобрел «третий глаз», что призван смотреть на дорогу, пока человек переписывается в смартфоне. Этот уникальный гаджет в форме глаза можно свободно прикрепить на лоб.

Источник: 4PDA