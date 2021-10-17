Миссия ОБСЕ на Донбассе. Фото: Главком

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Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе приостановлена в воскресенье, 17 октября.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приостановила работу по мониторингу из соображений безопасности. Уже несколько дней под гостиницей наблюдателей в оккупированном Донецке оккупанты проводят «акции протеста». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главного наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

Из-за опасений за нашу безопасность, из-за правил и соображений безопасности мы приостановили наши операции, — отметил он и добавил, что в настоящее время наблюдатели не чувствуют угрозы со стороны «демонстрантов».

Как известно, 15 октября оккупационные власти Донецка нагнали толпу молодчиков под отель, где проживают члены специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Сотня оккупантов устроили «митинг», который препятствовал передвижению наблюдателей. Сепаратисты «высказывали критику» деятельности ОБСЕ из-за событий, которые произошли 13 октября на участке разведения в районе Золотого, когда боевика ЛНР задержали бойцы Вооруженных сил Украины.

Напомним, 13 октября украинские бойцы задержали боевика, который под прикрытием проведения работ по разминированию осуществлял разведку оставленных позиций Вооруженных сил Украины. Сепаратист оказался представителем Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня со стороны оккупантов ЛНР. Террорист рассказал о преступлениях РФ на Донбассе, а в его телефоне было видео с обстрелом позиций ВСУ.

Источник: Reuters