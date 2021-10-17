Місія ОБСЄ на Донбасі. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n161726-obsie-pryzupynyla-robotu-na-donbasi-stala-vidoma-prychyna.html

Ракурс

Спостережну місію ОБСЄ на Донбасі призупинено в неділю, 17 жовтня.

Організація з безпеки й співробітництва в Європі призупинила роботу з моніторингу з міркувань безпеки. Вже кілька днів під готелем спостерігачів в окупованому Донецьку окупанти проводять «акції протесту». Про це повідомляє Reuters із посиланням на головного спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.

Через побоювання за нашу безпеку, через правила і міркування безпеки ми призупинили наші операції, — зазначив він та додав, що на цей час спостерігачі не відчувають загрози з боку «демонстрантів».

Як відомо, 15 жовтня окупаційна влада Донецька нагнала натовп молодиків під готель, де проживають члени спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Сотня окупантів влаштували «мітинг», який перешкоджав пересуванню спостерігачів. Сепаратисти «висловлювали критику» діяльності ОБСЄ щодо подій, які відбулися 13 жовтня на ділянці розведення в районі Золотого, коли бойовика ЛНР затримали бійці Збройних сил України.

Нагадаємо, 13 жовтня українські бійці затримали бойовика, який під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснював розвідку залишених позицій Збройних сил України. Сепаратист виявився представником Спільного центру координації та контролю режиму припинення вогню з боку окупантів ЛНР. Терорист розповів про злочини РФ на Донбасі, а в його телефоні було відео з обстрілом позицій ЗСУ.

Джерело: Reuters