Затриманий бойовик ЛНР. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n161641-zatrymanyy-na-luganschyni-boyovyk-rozpoviv-pro-zlochyny-na-donbasi-video.html

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Відео допиту затриманого на Донбасі бойовика самопроголошеної Луганської народної республіки Андрія Косяка опублікували українські спецслужби.

Сепаратист підтвердив, що є представником Спільного центру координації та контролю режиму припинення вогню з боку окупантів ЛНР. Народився зрадник в Алчевську, входив до одного з підрозділів так званого 6 окремого мотострілецького козачого полку імені отамана Матвія Платова народної міліції ЛНР. Зловмисник підозрюється у скоєнні умисного вбивства у 2010 році. Про це 14 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

У спецслужбі зазначають, що у 2014 році Косяк перейшов на бік бойовиків і став учасником банди «Брянка СРСР». Згодом вороги закріпили його за мінометним взводом, який обстрілював позиції української армії. Зокрема, терорист зі спільниками мінами накривали позиції ЗСУ у Попасній та Золотому. У телефоні затриманого є відео, де бойовики гатять із міномета.

При затриманні у зрадника вилучили пістолет Макарова з двома спорядженими магазинами, військовий квиток і посвідчення СЦКК. У спецслужбі наголосили на тому, що в ОРЛО наполягають на тому, що чоловік не був озброєний.

Затриманому вже повідомили про підозру у створенні незаконних збройних формувань. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 13 жовтня українські бійці затримали бойовика, який під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснював розвідку залишених позицій Збройних сил України.