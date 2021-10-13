На Донбасі полонили бойовика, який сплутав розмінування з розвідкою позицій ЗСУ. Фото: УП

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Агресія Росія на Донбасі постійно зростає. Цього разу російські збройні формування вдалися до грубої провокації безпосередньо під час загального засідання ТКГ.

Українські бійці затримали бойовика, який під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснював розвідку залишених позицій ЗСУ. Про це повідомили в українській делегації в Тристоронній контактній групі.

Гарантії безпеки надала українська сторона для проведення робіт із розмінування з чітким зазначенням маршрутів пересування. Робота мала проводитися для відкриття КПВВ «Золоте» з боку тимчасово окупованих територій.

Затримано громадянина Російської Федерації Андрія Косяка. У чоловіка вилучили зброю та боєприпаси.

Також росіянин підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році важкого злочину відповідно до статті 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації переговорив із французьким лідером Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Ангелою Меркель. Путін поскаржився, що Україна нібито відмовляється виконувати мінські домовленості, а також домовленості саміту нормандської четвірки в Парижі.