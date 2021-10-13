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Ракурс
Осінні канікули з 18 жовтня - Міносвіти розіслало лист в регіони

Осінні канікули з 18 жовтня — Міносвіти розіслало листи в регіони

13 жов 2021, 15:56
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Карантин у школах запроваджує Міністерство освіти і науки. це відомство звернулося до місцевих органів влади з рекомендацією розпочати осінні канікули у школах з 18 жовтня.

В МОН таке рішення ухвалили через стрімке зростання захворюваності на коронавірус по всій території України.

В міністерстві закликали місцеву владу негайно вжити заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та працівників шкіл.

При цьому останнє слово залишиться за самими закладами освіти, адже структура і тривалість навчального року й відпочинку між ними визначаються виключно рішенням педагогічної ради.

Міністр освіти Сергій Шкарлет у листі попросив про «відповідальне ставлення до вимог медиків».


Коронавірус в Україні активно вражає не лише дорослих, а й дітей. Експерти заявляють, що наразі захворюваність серед дітей має найвищі показники за весь час пандемії.

Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій звернулася до Міністерства освіти і науки з проханням надіслати в шкільні заклади лист з рекомендацією перенести початок канікул на тиждень раніше.

Джерело: Ракурс


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