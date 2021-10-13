Помер у «швидкій» – чернівецькі лікарні відмовилися приймати пацієнта

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Коронавірус у Чернівецької області активно поширюється, а медики не встигають рятувати всіх пацієнтів. Стало відомо, що в машині швидкої допомоги помер громадянин Італії.

Чоловіка відмовили прийняти дві лікарні області. По дорозі до третього медзакладу він помер. Про це повідомив директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв.

Він розповів, що італієць не хворів на коронавірус, а мав ускладнення хронічного захворювання. Медики пояснили, що не змогли прийняти хворого, бо у реанімації нема вільних місць для пацієнтів без коронавірусу.

Сторожинецька районна лікарня відмовилася прийняти чоловіка, бо він іноземець. В обласному департаменті охорони здоров’я ситуацію наразі не коментували.

Нагадаємо, Чернівецька область входить у список областей з найшвидшим поширенням коронавірусу. Регіон ризикує потрапити у «червону» зону карантину.