Хвилю коронавірусу серед дітей зафіксували в НАН. Фото: zhitomir.life

https://racurs.ua/ua/n161593-hvylu-koronavirusu-sered-ditey-zafiksuvaly-v-nan.html

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Коронавірус в Україні активно вражає не лише дорослих, а й дітей. Експерти заявляють, що наразі захворюваність серед дітей має найвищі показники за весь час пандемії.

Також кількість СOVID-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається рекордного показника. Про це свідчать дані Національної академії наук (НАН).

Відповідно до прогнозу вчених, наразі кількість госпіталізацій дітей, хворих на коронавірус, хоч ще не перевищила рекордні значення, однак наявна тенденція сигналізує про те, що це може статися вже найближчим часом.

Захворюваність серед дітей та молоді перевищила максимальні значення за весь час пандемії, — йдеться у звіті дослідників.



Згідно з прогнозом НАН, до кінця жовтня в Україні кількість нових випадків коронавірусу може перевищити 20 тис.

Нагадаємо, коронавірус у Києві, як і загалом в Україні, стрімко поширюється та призводить до нових ускладнень. Наразі відділення столичних лікарень, які приймають хворих на COVID-19, заповнені майже на 47%. Лікарі стверджують, що вірус став більш агресивним, а діти почали хворіти частіше.