Путін призначив Поклонский послом в Африку

https://racurs.ua/ua/n161592-putin-vidpravyv-zradnycu-poklonsku-v-afryku.html

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Володимир Путін призначив колишнього прокурора Криму і екс-депутата Держдуми Наталію Поклонську послом в Кабо-Верде. Це держава, розташована на островах Зеленого мису біля узбережжя Африки.

Про те, що Наталя Поклонська, яка не балотувалася цього разу у Держдуму РФ, стане послом Росії в Республіці Кабо-Верде, російські ЗМІ писали ще в кінці серпня.

2 жовтня Поклонська повідомила, що їй було б «цікаво» попрацювати в Кабо-Верде.

Кабо-Верде, Сейшели, Італія, Ватикан, Рим, Берлін — все, що завгодно. Мені це все цікаво! — сказала тоді Поклонська.

При цьому вона раніше вона заявляла, що була б не проти стати послом і в Києві.

У кінці травня Поклонська повідомила, що не братиме участь в попередньому голосуванні партії «Єдина Росія» з відбору кандидатів для виборів до Держдуми. Поклонська стала депутатом Держдуми в 2016 році за списком «Єдиної Росії». До цього вона була прокурором Криму і одним з головних дійових осіб так званої «Кримської весни» — окупації півострова Росією.

Поклонська стала єдиним депутатом з парламентської більшості, яка проголосувала проти проекту закону про підвищення пенсійного віку, коли він розглядався в першому читанні в 2018 році. У керівництві фракції Путіна «Єдина Росія» тоді заявили про намір зробити оргвисновки щодо Поклонский в зв’язку з порушенням фракційної дисципліни.