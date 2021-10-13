Стефанчук каже, що можна нехтувати “закарлючками” в регламенті Ради

https://racurs.ua/ua/n161591-stefanchuk-kaje-scho-mojna-nehtuvaty-zakarluchkamy-v-reglamenti-rady.html

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Руслан Стефанчук, новий голова Верховної Ради, коментуючи порушення під час ухвалення законопроекту про олігархів, зазначив, що у регламенті ВР є «закарлючки», якими можна нехтувати.

Ми не чіплятимемося за якісь закарлючки в регламенті, а знайдемо правильне вирішення разом, тому що для нас важливо щоб цей закон запрацював. Тому що можна чіплятися за нюанси та розповідати, що то не можна, й то не можна, але сьогодні це вимога часу, — сказав Стефанчук під час брифінгу для ЗМІ 13 жовтня біля стін Ради.

Також Стефанчук анонсував, що на наступному пленарному тижні нардепи працюватимуть над законопроектами щодо НАБУ, Нацбанку, макрофінансових зобов’язань України та № 5600.

Я налаштований до абсолютної конструктивної співпраці з усіма фракціями, — підсумував спікер Ради.

Нагадаємо, нардепи ухвалили законопроект про олігархів 23 вересня, відхиливши більшість правок. 24 вересня стало відомо, що Рада має переголосувати законопроект через правову колізію. Йдеться про те, що врахували одночасно три правки (№ 396, 398, 406), що суперечать одна одній. Пізніше у комітеті заявили, що спірних правок щодо законопроекту № 5599 про олігархів не знайшли. У той же час народні обранці подали 12 постанов щодо скасування закону № 5599 про олігархів.