Стефанчук заявил, что можно пренебречь «закорючками» в регламенте Рады

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Ракурс

Руслан Стефанчук, новый председатель Верховной Рады, комментируя нарушения при принятии законопроекта об олигархах, отметил, что в регламенте ВР есть «закорючки», которыми можно пренебречь.

Мы не будем цепляться за какие-то закорючки в регламенте, а найдем правильное решение вместе, потому что для нас важно, чтобы этот закон заработал. Потому что можно цепляться за нюансы и рассказывать, что это нельзя, и то нельзя, но сегодня это требование времени, — сказал Стефанчук во время брифинга для СМИ 13 октября у стен Рады.

Также Стефанчук анонсировал, что на следующей пленарной неделе нардепы будут работать над законопроектами о НАБУ, Нацбанке, макрофинансовых обязательствах Украины и № 5600.

Я настроен на абсолютно конструктивное сотрудничество со всеми фракциями, — подытожил спикер Рады.

Напомним, нардепы приняли законопроект об олигархах 23 сентября, отклонив большинство правок. 24 сентября стало известно, что законопроекте есть правовая коллизия. Речь идет о том, что во время голосования учли одновременно три правки (№ 396, 398, 406), противоречащие друг другу. Позже в комитете заявили, что спорных поправок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли. В то же время народные избранники подали 12 постановлений об отмене закона об олигархах.