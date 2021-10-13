Битва за наследство Кернеса в Харькове - будет ли второй тур выборов мэра, фото - Честно

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Ракурс

Выборы городского головы Харькова состоятся 31 октября. Главная интрига — надо ли будет проводить второй тур.

Если ни один кандидат не получит более 50%, то харьковчане вскоре будут выбирать среди двух кандидатов. В таком случае именно во втором туре может продолжаться главная борьба, рассказали в движении «Честно».

Результаты последнего соцопроса «Рейтинга» свидетельствуют, что секретарь горсовета Игорь Терехов может победить и в первом туре. У него 57% поддержки. Погрешность составляет 3%, опрос проводился в начале октября.

В прошлом году Кернесу, который провел избирательную кампанию в больнице в Германии, на выборах удалось с 60% голосов победить в первом туре. Стопроцентного перетекания голосов не получит ни один кандидат, считают в «Честно».

Прогнозируют, что за преодоление 50% барьера придется бороться. Многое зависит от явки и чей избиратель придет на участки.

По состоянию на 12 октября есть десять претендентов, выразивших готовность побороться за пост харьковского городского головы. Среди них двое — представители команды Кернеса: бывший мэр и соратник Кернеса Добкин и исполняющий обязанности председателя Терехов, который также работал с покойным мэром.

За Харьков еще в прошлом году с Кернесом соревновался именно Добкин, но в октябре он снялся в пользу своего бывшего помощника — Кернеса. Именно Кернес как помощник Добкина в 2005 году снимал видео для предвыборной кампании, которое разошлось на цитаты и мемы.

После смерти Кернеса в статусе и.о. городского головы оказался другой политик — Терехов, который работал заместителем Кернеса с 2010 года.

И Терехов, и Добкин, понимая, что у покойного Кернеса был очень высокий рейтинг, используют его в этом году. Например, Добкин записал ролик, где за кадром звучит голос Кернеса, который называет Добкина хорошим управленцем и менеджером. И это все завершает слоган «Мы должны продолжить начатое вместе. Михаил Добкин».

У Терехова, как политика, который имеет большинство в совете, есть доступ к админресурсу. «Честно» напоминает, что он неоднократно «гречкосеял» и был замечен на агитации, содержащей и популистские обещания.

Напомним, что политическая партия «Слуга народа» решила не выдвигать своего кандидата на выборах городского головы Харькова.

Источник: «Честно»