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Ракурс
Битва за спадок Кернеса у Харкові — чи буде другий тур виборів мера

Битва за спадок Кернеса у Харкові — чи буде другий тур виборів мера

13 жов 2021, 12:09
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Вибори міського голови Харкова відбудуться 31 жовтня. Головна інтрига — чи треба буде проводити другий тур.

Якщо жоден кандидат не отримає понад 50%, то харків’яни незабаром обиратимуть з-поміж двох кандидатів.

У такому випадку саме у другому турі може точитися головна боротьба, розповіли у русі «Чесно».

Результати останнього соцопитування «Рейтингу» свідчать, що секретар міськради Ігор Терехов може перемогти і в першому турі. У ньому 57% підтримки. Похибка становить 3%, опитування проводили на початку жовтня.

Торік Кернесу, який провів виборчу кампанію у лікарні в Німеччині, на виборах вдалося із 60% голосів перемогти у першому турі. Стовідсоткового перетікання голосів не отримає жоден кандидат, вважають у «Чесно».

Соцопитування у Харкові, дані "Рейтингу"

Прогнозують, що за подолання 50% бар'єру доведеться боротися. Багато що залежить від явки і чий виборець прийде на дільниці.

Станом на 12 жовтня є десять претендентів, які висловили готовність позмагатися за посаду харківського міського голови. З-поміж них двоє — представники команди Кернеса: колишній мер та соратник Кернеса Добкін та виконувач обов’язків голови Терехов, який також працював із покійним мером.

За Харків ще торік із Кернесом змагався саме Добкін, але у жовтні він знявся на користь свого колишнього помічника — Кернеса. Саме Кернес як помічник Добкіна у 2005 році знімав відео для передвиборчої кампанії, яке розійшлося на цитати і меми.

Після смерті Кернеса у статусі в.о. міського голови опинився інший політик — Терехов, який працював заступником Кернеса з 2010 року.

І Терехов, і Добкін, розуміючи, що у покійного Кернеса був дуже високий рейтинг, використовують його цього року. Наприклад, Добкін записав ролик, де за кадром звучить голос Кернеса, який називає Добкіна хорошим управлінцем і менеджером. І це все завершує слоган «Ми повинні продовжити розпочате разом. Михайло Добкін».


У Терехова, як політика, який має більшість у раді, є доступ до адмінресурсу. «Чесно» нагадує, що він неодноразово «гречкосіяв» та був помічений на дочасній агітації, яка містила і популістичні обіцянки.

Нагадаємо, що політична партія «Слуга народу» вирішила не висувати свого кандидата на виборах міського голови Харкова.

Джерело: «Чесно»

Джерело: Ракурс


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