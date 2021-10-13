Чи є загроза для безвізу України з Євросоюзом, розповів Кулеба. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161589-chy-ie-zagroza-dlya-bezvizu-ukrayiny-z-ievrosouzom-rozpoviv-kuleba.html

Ракурс

Безвізовий режим України з Європейським Союзом не скасовується, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, всі заяви про загрози інтеграції України не мають жодних перспектив. Про це глава МЗС розповів на брифінгу в середу, 13 жовтня.

Так він прокоментував підсумки саміту України та Євросоюзу. Кулеба уточнив, що на зустрічі не було жодних розмов про скасування безвізу.

Міністр зазначив, що окремі політичні сили поширюють фейки та демотивуючі заяви про те, що у відносинах України та ЄС настала нова криза. Однак ані безвізу, ані інтеграції до ЄС наразі нічого не загрожує

Нагадаємо, що 12 жовтня на саміті Україна та Європейський Союз підписали угоду про спільний авіаційний простір. Вона передбачає взаємне відкриття ринків пасажирських, вантажних і поштових авіаперевезень.

Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС. Також європейські авіакомпанії матимуть право здійснювати внутрішні перевезення в нашій державі.