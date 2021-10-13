Жертва пропаганди - “Миротворець” вніс у базу 12-річну дівчинку з Луганська

https://racurs.ua/ua/n161588-jertva-propagandy-myrotvorec-vnis-u-bazu-12-richnu-divchynku-z-luganska.html

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До бази сайту «Миротворець» потрапила 12-річна мешканка тимчасово окупованої території Луганської області Фаїна Савенкова.

Причина внесення до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, — участь Савенкової у фестивалі «Зірки над Донбасом», який відбувся в ОРЛО на початку жовтня та її співпраця із російським письменником Олександром Конторовичем. У 2021 році Савенкова написала з ним пропагандистський роман «Стоящие за твоим плечом».

Жертва психологічного насильства і російсько-терористичної пропаганди. Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах. Називає себе прозаїком, драматургом і фантастом. Насправді поширює фейкову інформацію і власні домисли. Член так званої Спілки письменників ЛНР. Вказує місце проживання «Новоросія», — йдеться в її профайлі на «Миротворці».

До Дня захисту дітей 31 травня 2021 року Савенкова записала відео для ООН. У ньому Фаїна закликала пам’ятати, що «діти Донбасу теж заслуговують справжнього дитинства» і заявила про «постійні обстріли» свого міста ЗСУ.

Цей лист використав перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський. Він проілюстрував ним виступ про «злочини ЗСУ на сході України».

Савенкова прокоментувала внесення у список «Миротворця». Цей факт для неї «почесний», хоча вона виступає проти публікації її персональних даних.

Хто створив з неї яничарицю пропаганди ненависті до України? А таких дітей там створили за сім з половиною дуже багато — з ненавистю в серці до України, яка ллється зі всіх дірок на окупованих російськими терористами землях, — так прокоментував цей випадок засновник центру «Миротворець» Роман Зайцев на своїй сторінці у Фейсбук.

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