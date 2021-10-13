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Жертва пропаганды - «Миротворец» внес в базу 12-летнюю девочку из Луганска

Жертва пропаганды — «Миротворец» внес в базу 12-летнюю девочку из Луганска (ФОТО)

13 окт 2021, 11:29
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В базу сайта «Миротворец» попала 12-летняя жительница временно оккупированной территории Луганской области Фаина Савенкова.

Причина внесения в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, — участие Савенковой в фестивале «Звезды над Донбассом», который состоялся в ОРЛО в начале октября и ее сотрудничество с российским писателем Александром Конторовичем. В 2021 году Савенкова написала с ним пропагандистский роман «Стоящие за твоим плечом».

Жертва психологического насилия и российско-террористической пропаганды. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Называет себя прозаиком, драматургом и фантастом. На самом деле распространяет фейковую информацию и собственные домыслы. Член так называемого Союза писателей ЛНР. Указывает место жительства «Новороссия», — говорится в ее профайле на «Миротворце».

Жертва пропаганды - "Миротворец" внес в базу 12-летнюю девочку из Луганска

Ко Дню защиты детей 31 мая 2021 года Савенкова записала видео ООН. В нем Фаина призвала помнить, что «дети Донбасса тоже заслуживают настоящего детства» и заявила о «постоянных обстрелах» своего города ВСУ.

Это письмо использовал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он проиллюстрировал ним рассказ о «преступлениях ВСУ на востоке Украины».

Савенкова прокомментировала внесение в список «Миротворца». Этот факт для нее «почетный», хотя она выступает против публикации ее персональных данных.


Кто создал из нее яничарицю пропаганды ненависти к Украине? А таких детей там создали за семь с половиной очень много — с ненавистью в сердце к Украине, которая льется из всех дыр на оккупированных российскими террористами землях, — так прокомментировал этот случай основатель центра «Миротворец» Роман Зайцев на своей странице в Фейсбук.

Источник: Ракурс


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