Когда изберут вице-спикера Рады, рассказал Стефанчук

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Руслан Стефанчук, новый глава Верховной Рады, рассказал, когда народные депутаты изберут вице-спикера украинского парламента во время брифинга для СМИ 13 октября. По его словам, после того, как на следующем пленарном заседании будет проголосован законопроект, который нардепы начали рассматривать 8 октября, Рада может избрать вице-спикера.

Мы остановили работу в пятницу. Во вторник мы начнем с продолжения этого вопроса. Я думаю, он займет где-то час-полтора. И после этого мы можем получить первого вице-спикера, — отметил Стефанчук.

Он также заявил, что ни спикер парламента, ни первый вице-спикер не обладают сверхполномочиями в Верховной Раде.

И я, и первый вице-спикер, если такой будет, это такие же депутаты, как и все остальные. Они просто наделены рядом организационных полномочий. Все, забывайте, коммунизма нет, УССР нет. Мы живем в европейской стране, где мнение каждого депутата важно, — отметил Стефанчук.



Напомним, Стефанчук стал председателем Верховной Рады 8 октября. Голоса за нового спикера отдал 261 нардеп. Кандидатуру Стефанчука поддержали 222 нардепа из «Слуги народа», а также 15 избранников от «За будущее» и 18 членов группы «Доверие». Конкурентами Стефанчука были Яна Зинкевич и Алексей Гончаренко от «Евросолидарности», внефракционный Гео Лерос и Ярослав Железняк из «Голоса». Лерос и Железняк впоследствии взяли самоотвод.

На должность первого заместителя «слуги» выдвинули главу президентской партии Александра Корниенко.