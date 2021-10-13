Без сохранения зарплаты — невакцинированных учителей отстранять с 1 ноябряhttps://racurs.ua/n161586-bez-sohraneniya-zarplaty-nevakcinirovannyh-uchiteley-otstranyat-s-1-noyabrya.htmlРакурс
Обязательная вакцинация от коронавируса в Украине касается отдельных категорий населения, в частности педагогов.
Если до ноября сотрудники сферы образования не получат прививку против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.
Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что вакцинация защищает как учителей, так и школьников, которые еще не могут получить прививку.
Министр напомнил, что педагоги включены в перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированными для полноценной работы.
Напомним, что Министерство здравоохранения Украины своим приказом утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.