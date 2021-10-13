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Ракурс
Невакцинированных учителей отстранять с 1 ноября. Фото: УНН

Без сохранения зарплаты — невакцинированных учителей отстранять с 1 ноября

13 окт 2021, 11:17
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Обязательная вакцинация от коронавируса в Украине касается отдельных категорий населения, в частности педагогов.

Если до ноября сотрудники сферы образования не получат прививку против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.

Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что вакцинация защищает как учителей, так и школьников, которые еще не могут получить прививку.


Министр напомнил, что педагоги включены в перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированными для полноценной работы.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины своим приказом утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Источник: Ракурс


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