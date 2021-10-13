Стефанчук указал, заменит ли президента в случае досрочной отставки Зеленского

https://racurs.ua/n161585-stefanchuk-ukazal-zamenit-li-prezidenta-v-sluchae-dosrochnoy-otstavki-zelenskogo.html

Ракурс

Руслан Стефанчук, новый председатель Верховной Рады, во время общения со СМИ 13 октября рассказал, готов ли он выполнять полномочия в случае досрочной отставки Владимира Зеленского. На сегодняшнем брифинге журналисты напомнили Стефанчуку, что согласно Конституции Украины, в случае досрочного прекращения полномочий главы государства, его обязанности берет на себя спикер Рады.

Во-первых, я очень надеюсь, что такого не будет. Во-вторых, если такое, не дай Бог, произойдет, мы все будем действовать в рамках и в способ, предусмотренный ст. 19 Конституции и законами Украины, — отметил Стефанчук.

Напомним, планы Зеленского на досрочные выборы президента ранее прокомментировал бывший спикер Совета Дмитрий Разумков. Он указал, что слышал о такой идее от многих коллег.

Ранее нардеп Сергей Соболев из фракции «Батькивщина» отметил, что отставка Разумкова — это финальная точка перед началом избирательной кампании. О сценарии с досрочными президентскими выборами также писали СМИ со ссылкой на источники в офисе Зеленского.