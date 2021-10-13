Стефанчук вказав, чи замінить президента у разі дострокової відставки Зеленського

https://racurs.ua/ua/n161585-stefanchuk-vkazav-chy-zaminyt-prezydenta-u-razi-dostrokovoyi-vidstavky-zelenskogo.html

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Руслан Стефанчук, новий голова Верховної Ради, під час спілкування зі ЗМІ 13 жовтня розповів, чи готовий він виконувати повноваження президента у разі дострокової відставки Володимира Зеленського. На сьогоднішньому брифінгу журналісти нагадали Стефанчуку, що згідно з Конституцією України, у разі дострокового припинення повноважень глави держави, його обов’язки перебирає на себе спікер Ради.

По-перше, я дуже сподіваюся, що такого не буде. По-друге, якщо таке, не дай Бог, відбудеться, ми всі діятимемо у межах та у спосіб, передбачений ст. 19 Конституції та законами України, — зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, плани Зеленського щодо дострокових виборів президента раніше прокоментував колишній спікер Ради Дмитро Разумков. Він вказав, що чув про таку ідею від багатьох колег.

До цього нардеп Сергій Соболєв з фракції «Батьківщина» зазначив, що відставка Разумкова — це фінальна точка перед початком виборчої кампанії. Про сценарій з достроковими президентськими виборами також писали ЗМІ з посиланням на джерела на Банковій.

На думку аналітиків, Банкова у 2022 році може піти на дострокові вибори президента, щоб ще на п’ять років закріпити владу Зеленського, котрий досі користується найбільшою підтримкою громадян серед політиків, які можуть претендувати на посаду глави держави. Ймовірність, що Зеленського підтримають на чергових виборах президента у 2024 році, зважаючи на попередні заяви про балотування лише на один термін, є низькою.