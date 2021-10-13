Коронавірус у Києві – хворіють діти, лікарні заповнені на 50%. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавірус у Києві, як і загалом в Україні, стрімко поширюється та призводить до нових ускладнень. Наразі відділення столичних лікарень, які приймають хворих на COVID-19, заповнені майже на 47%.

Олександрівська лікарня, яка є опорною, щодня приймає понад 50 нових пацієнтів. Загалом у Києві щодоби госпіталізують більше ніж 300 хворих. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Лікарі стверджують, що вірус став більш агресивним, а діти почали хворіти частіше. Станом на 13 жовтня на стаціонарному лікуванні в Києві перебувають 1 тис. 837 пацієнтів з коронавірусом, з них 1 тис. 297 — у важкому стані.

30 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень, ще 155 пацієнтів — на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1 тис. 512 хворих.

Інфекціоністи підкреслюють, що понад 95% пацієнтів, які потрапляють у лікарню з коронавірусом, не отримали щеплення. До того ж у невакцинованих хворих частіше трапляються ускладнення внаслідок хвороби.

Лікарі зазначають, що вакцинація не дає 100% захисту від коронавірусу. Однак вакцинована людина може набагато легше перенести хворобу або ж узагалі перехворіти безсимптомно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ситуація з коронавірусом у Львові критична. Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 збільшується.