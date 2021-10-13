Верещук десантують в Міноборони, бо має відповідну освіту і чоловіка-військового

Верещук хоче очолити Міноборони - має відповідну освіту, а її чоловік військовий ,фото - РБК-Україна

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Нардеп зі «Слуги народу» Ірина Верещук може очолити Міноборони замість Андрія Тарана. Депутат підтвердила чутки про ротацію в Міноборони.

На «24 каналі» вона 12 жовтня розповіла, «має такі амбіції, а у фракції вже обговорювали її кандидатуру».

Ми прийшли за плечима президента, але повинні брати на себе відповідальність. Сподіваюся на підтримку колег із фракції у разі подання кандидатури президентом, — розказала Верещук.

Вона пояснила, готова очолити військове відомство, оскільки має вищу військову освіту, а її чоловік — військовий.

Розмови про призначення в Міноборони колишнього кандидата СН на посаду мера Києва тривають кілька місяців. Відставку Тарана прогнозують через чимало недоліків у його роботі, наприклад, невиконання державного оборонного замовлення.

Влітку Верещук заявила, що має сили, аби очолити посаду.

Я добре знаю, куди йду і розумію, який для мене це становитиме ризик — репутаційний і політичний, — повідомила нардеп.

Кадрові ротації в уряді планували обговорити на засіданні «Великої фракції» СН у Трускавці, але вирішили провести щодо цього окреме засідання.

Партія влади підтвердила проведення так званих точкових ротацій в Кабінеті міністрів. Прізвище Тарана спочатку було у переліку міністрів, але згодом не згадувалося.

Наразі йдеться про відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського та міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка.

Джерело: «24 канал»