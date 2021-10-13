Верещук десантируют в Минобороны - у нее есть образование и муж-военный

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Нардеп из «Слуги народа» Ирина Верещук может возглавить Минобороны вместо Андрея Тарана. Депутат подтвердила слухи о ротации в Минобороны.

На «24 канале» она 12 октября рассказала, что «имеет такие амбиции, а во фракции уже обсуждали ее кандидатуру».

Мы пришли за плечами президента, но должны брать на себя ответственность. Надеюсь на поддержку коллег из фракции в случае подачи кандидатуры президентом, — рассказала Верещук.

Она пояснила, что готова возглавить военное ведомство, поскольку имеет высшее военное образование, а ее муж — военный.

Разговоры о назначении в Минобороны бывшего кандидата СН на должность мэра Киева длятся несколько месяцев. Отставку Тарана прогнозируют из-за многих недостатков в его работе, например, невыполнения государственного оборонного заказа.

Летом Верещук заявила, что у нее «есть силы, чтобы возглавить пост».

Я хорошо знаю, куда иду и понимаю, какой для меня это составит риск — репутационный и политический, — сообщила нардеп.

Кадровые ротации в правительстве планировали обсудить на заседании «Большой фракции» СН в Трускавце, но решили провести по этому поводу отдельное заседание.

Партия власти подтвердила проведение так называемых точечных ротаций в Кабинете министров. Фамилия Тарана сначала была в перечне министров, но потом не упоминалась.

Речь идет об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского и министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.