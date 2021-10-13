Коронавирус в Киеве – болеют дети, больницы заполнены на 50%. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус в Киеве, как и в целом в Украине, стремительно распространяется и приводит к новым осложнениям. Сейчас отделения столичных больниц, которые принимают больных COVID-19, заполнены почти на 47%.

Александровская больница, которая является опорной, ежедневно принимает более 50 новых пациентов. Всего в Киеве ежесуточно госпитализируют свыше 300 больных. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Врачи утверждают, что вирус стал более агрессивным, а дети начали болеть чаще. По состоянию на 13 октября на стационарном лечении в Киеве находятся 1 тыс. 837 пациентов с коронавирусом, из них 1 тыс. 297 — в тяжелом состоянии.

30 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 155 пациентов — на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 1 тыс. 512 больных.

Инфекционисты подчеркивают, что более 95% пациентов, которые попадают в больницу с коронавирусом, не получили прививки. К тому же у невакцинированных больных чаще встречаются осложнения в результате болезни.

Врачи отмечают, что вакцинация не дает 100% защиты от коронавируса. Однако вакцинированный человек может гораздо легче перенести болезнь или вообще переболеть бессимптомно.

Напомним, ранее мы сообщали, ситуация с коронавирусом во Львове критическая. Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 увеличивается.