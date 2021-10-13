Невакцинованих вчителів відсторонятимуть з 1 листопада. Фото: УНН

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Обов’язкова вакцинація від коронавірусу в Україні стосується окремих категорій населення, зокрема освітян.

Якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

Очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що вакцинація захищає як вчителів, так і школярів, які ще не можуть отримати щеплення.

Міністр нагадав, що педагогів включено до переліку професій, представники яких мають бути обов’язково вакцинованими для повноцінної роботи.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.