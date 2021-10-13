Коли оберуть віце-спікера Ради, розповів Стефанчук

https://racurs.ua/ua/n161587-koly-oberut-vice-spikera-rady-rozpoviv-stefanchuk.html

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Руслан Стефанчук, новий очільник Верховної Ради, розповів, коли народні депутати оберуть віце-спікера українського парламенту під час брифінгу для ЗМІ 13 жовтня. За його словами, на наступному пленарному засіданні, після того, як буде проголосований законопроект, який нардепи почали розглядати 8 жовтня, Рада може обрати віце-спікера.

Ми зупинили роботу у п’ятницю. У вівторок ми розпочнемо з продовження цього питання. Я думаю, воно займе десь годину-півтори. І після цього ми можемо отримати першого віце-спікера, — зазначив Стефанчук.

Він також заявив, що ані спікер парламенту, ані перший віце-спікер не володіють надповноваженнями у Верховній Раді.

І я і перший віце-спікер, якщо такий буде, це такі ж депутати, як і усі інші. Вони просто наділені деякою низкою організаційних повноважень. Все, забувайте, комунізму немає, УРСР немає. Ми живемо в європейській країні, де думка кожного депутата важлива, — зазначив Стефанчук.



Нагадаємо, Стефанчук став головою Верховної Ради 8 жовтня. Голоси за нового спікера віддали 261 нардеп. Кандидатуру Стефанчука підтримали 222 нардепи зі «Слуги народу», а також 15 обранців від «За майбутнє" та 18 членів групи «Довіра». Конкурентами Стефанчука були Яна Зінкевич і Олексій Гончаренко від «Євросолідарності», позафракційний Гео Лерос і Ярослав Железняк з «Голосу». Лерос і Железняк згодом взяли самовідвід.

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