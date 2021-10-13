Есть ли угроза для безвиза Украины с Евросоюзом, рассказал Кулеба. Фото: УП

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Безвизовый режим Украины с Европейским Союзом не отменяется, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, заявления об угрозах интеграции Украины не имеют никаких перспектив. Об этом глава МИД рассказал на брифинге в среду, 13 октября.

Так он прокомментировал итоги саммита Украина и Евросоюза. Кулеба уточнил, что на встрече не было никаких разговоров об отмене безвиза.

Министр отметил, что отдельные политические силы распространяют фейки и демотивирующие заявления о том, что в отношениях Украины и ЕС наступил новый кризис. Однако безвизу Украины и интеграции в ЕС пока ничего не угрожает.

Напомним, 12 октября на саммите Украина и Европейский Союз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве. Оно предусматривает взаимное открытие рынков пассажирских, грузовых и почтовых авиаперевозок.

Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС, а европейские авикомпании смогут осуществлять внутренние перевозки в нашем государстве.