Путин отправил "няш-мяш" Поклонскую в Африку

https://racurs.ua/n161592-putin-otpravil-nyash-myash-poklonskuu-v-afriku.html

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Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Это государство, расположенное на островах Зеленого мыса у побережья Африки.

О том, что Поклонская, которая не баллотировалась на этот раз в Госдуму РФ, станет послом России в Республике Кабо-Верде, российские СМИ писали еще в конце августа.

2 октября Поклонская сообщила, что ей было бы «интересно» поработать в Кабо-Верде.

Кабо-Верде, Сейшелы, Италия, Ватикан, Рим, Берлин — все, что угодно. Мне все интересно! — сказала тогда Поклонская.

При этом она ранее она заявляла, что была бы не против стать послом и в Киеве.

В конце мая Поклонская сообщила, что не будет участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для выборов в Госдуму. Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году по списку «Единой России». До этого она была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц так называемой «Крымской весны» — оккупации полуострова Россией.

Поклонская стала единственным депутатом из парламентского большинства, которая проголосовала против проекта закона о повышении пенсионного возраста, когда он рассматривался в первом чтении в 2018 году. В руководстве фракции Путина «Единая Россия» тогда заявили о намерении сделать оргвыводы по поводу Поклонский в связи с нарушением фракционной дисциплины.