Волну коронавируса среди детей зафиксировали в НАН. Фото: zhitomir.life

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Коронавирус в Украине активно поражает не только взрослых, но и детей. Эксперты заявляют, что сейчас заболеваемость среди детей имеет самые высокие показатели за все время пандемии.

Также количество СOVID-госпитализаций среди несовершеннолетних приближается к рекордному показателю. Об этом свидетельствуют данные Национальной академии наук (НАН).

Согласно прогнозу ученых, в настоящее время количество госпитализаций детей, больных коронавирусом, хоть еще не превысило рекордные значения, однако имеющаяся тенденция сигнализирует, что это может произойти уже в ближайшее время.

Заболеваемость среди детей и молодежи превысила максимальные значения за все время пандемии, — говорится в отчете исследователей.



Согласно прогнозу НАН, до конца октября в Украине количество новых случаев коронавируса может превысить 20 тыс.

Напомним, коронавирус в Киеве, как и в целом в Украине, стремительно распространяется и приводит к новым осложнениям. Сейчас отделения столичных больниц, которые принимают больных COVID-19, заполнены почти на 47%. Врачи утверждают, что вирус стал более агрессивным, а дети начали болеть чаще.