Умер в «скорой» – черновицкие больницы отказались принимать пациента

https://racurs.ua/n161606-umer-v-skoroy-chernovickie-bolnicy-otkazalis-prinimat-pacienta.html

Ракурс

Коронавирус в Черновицкой области активно развивается, а медики не успевают спасать всех пациентов. Стало известно, что в машине скорой помощи скончался гражданин Италии.

Мужчину отказали принять две больницы области. По дороге к третьему медучреждения он умер. Об этом сообщил директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев.

Он рассказал, что итальянец не болел коронавирусом, а имел осложнения хронического заболевания. Медики объяснили, что не смогли принять больного, поскольку в реанимации нет свободных мест для пациентов без коронавируса.

Сторожинецкая районная больница отказалась принять мужчину, потому что он иностранец. В областном департаменте здравоохранения ситуацию пока не комментировали.

Напомним, Черновицкая область входит в список областей с самым быстрым распространением коронавируса. Регион рискует попасть в «красную» зону карантина.