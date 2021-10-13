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Ракурс
Умер в «скорой» – черновицкие больницы отказались принимать пациента

Умер в «скорой» — черновицкие больницы отказались принимать пациента

13 окт 2021, 15:29
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Коронавирус в Черновицкой области активно развивается, а медики не успевают спасать всех пациентов. Стало известно, что в машине скорой помощи скончался гражданин Италии.

Мужчину отказали принять две больницы области. По дороге к третьему медучреждения он умер. Об этом сообщил директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев.

Он рассказал, что итальянец не болел коронавирусом, а имел осложнения хронического заболевания. Медики объяснили, что не смогли принять больного, поскольку в реанимации нет свободных мест для пациентов без коронавируса.


Сторожинецкая районная больница отказалась принять мужчину, потому что он иностранец. В областном департаменте здравоохранения ситуацию пока не комментировали.

Напомним, Черновицкая область входит в список областей с самым быстрым распространением коронавируса. Регион рискует попасть в «красную» зону карантина.

Источник: Ракурс


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