Біомаркери пошкодження мозку виявили у космонавтів РФ

https://racurs.ua/ua/n161605-biomarkery-poshkodjennya-mozku-vyyavyly-u-kosmonavtiv-rf.html

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Біомаркери пошкодження мозку виявили вчені внаслідок аналізу зразків крові, взятих у космонавтів РФ до і після їх польоту на Міжнародну космічну станцію. Такий висновок зробили німецькі дослідники з Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана і Гетеборзького університету.

На думку вчених, тривале перебування в космосі може провокувати ушкодження мозку. Раніше до несприятливих наслідків космічних подорожей були включені атрофія м’язів, зміни кісткової тканини і погіршення зору, пише журнал Jama Neurology.

У 2016−2020 роках вчені спостерігали за п’ятьма російськими космонавтами, які провели на МКС в середньому не більше 169 днів. За 20 діб до початку польоту, а також через день, тиждень і 21−25 днів після повернення на Землю у членів екіпажу були взяті зразки крові. Виявилося, що після тривалого перебування в космосі у чоловіків, середній вік яких становив 49 років, були значно підвищені концентрації біомаркерів нейрофіламента, гліального фібрилярного кислого протеїну і бета-амілоїду Aβ40. Перший забезпечує структурну підтримку нейронів, що впливають на швидкість провідності нерва. Другий вважається біомаркером астрогліальної патології при неврологічних захворюваннях. Третій схильний до формування токсичних бляшок в мозку, що провокують розвиток деменції і хвороби Альцгеймера.

Це перший випадок, коли конкретний доказ пошкодження клітин мозку було задокументовано в аналізах крові у людей після космічних польотів, — зазначив професор Хенрік Зеттерберг.

На думку вчених, на орбіті в мозку космонавтів стався зсув рідини, що вплинуло на гематоенцефалічний бар'єр між кровоносною і центральною нервовою системами.