Биомаркеры повреждения мозга обнаружили у космонавтов РФ

https://racurs.ua/n161605-biomarkery-povrejdeniya-mozga-obnarujili-u-kosmonavtov-rf.html

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Биомаркеры повреждения мозга обнаружили ученые в результате анализа образцов крови, взятых у космонавтов РФ до и после их полета на Международную космическую станцию. К такому выводу пришли немецкие исследователи из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана и Гетеборгского университета.

По мнению ученых, длительное пребывание в космосе может провоцировать повреждение мозга. Ранее к числу неблагоприятных последствий космических путешествий были включены атрофия мышц, изменения костной ткани и ухудшение зрения, пишет журнал Jama Neurology.

В 2016—2020 годах ученые наблюдали за пятью российскими космонавтами, которые провели на МКС в среднем не более 169 дней. За 20 суток до начала полета, а также через день, неделю и 21−25 дней после возвращения на Землю у членов экипажа были взяты образцы крови. Оказалось, что после продолжительного пребывания в космосе у мужчин, средний возраст которых составил 49 лет, были значительно повышены концентрации биомаркеров нейрофиламента, глиального фибриллярного кислого протеина и бета-амилоида Aβ40. Первый обеспечивают структурную поддержку нейронов, влияющих на скорость проводимости нерва. Второй считается биомаркером астроглиальной патологии при неврологических заболеваниях. Третий склонен к формированию токсичных бляшек в мозге, провоцирующих развитие деменции и болезни Альцгеймера.

Это первый случай, когда конкретное доказательство повреждения клеток мозга было задокументировано в анализах крови у людей после космических полетов, — отметил профессор Хенрик Зеттерберг.

По мнению ученых, на орбите в мозгу космонавтов произошел сдвиг жидкости, что повлияло на гематоэнцефалический барьер между кровеносной и центральной нервной системами.