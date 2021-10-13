Кремль объявил требования Киеву по увеличению транзита газа

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Россия готова увеличить транзит газа через Украину при росте закупок со стороны Евросоюза.

Представитель российского президента Дмитрий Песков 13 октября на брифинге назвал как способ увеличить прокачку установление конкурентных условий транзита со стороны Киева.

При этом Киев, по словам Пескова, должен для решения вопроса о транзите самостоятельно договариваться с покупателями газа в Европе. Они могут заключить с «Газпромом» новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами «с учетом растущих потребностей в голубом топливе».

Чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил, и это как раз наши покупатели в Европе. Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты, и, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать, — передал Песков слова Путина.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что Россия увеличила поставки газа в Европу до максимума, которого позволяют существующие контракты.

Комментируя реплику журналиста о том, сможет ли РФ выставить дополнительные объемы газа на спотовый рынок, представитель Путина обратил внимание на инфраструктурную сторону вопроса и заметил, что этот вопрос не Кремля, а «Газпрома».

Напомним, что «Газпром» 1 октября остановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии.