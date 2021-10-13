У Кремлі назвали Києву спосіб збільшити транзит газу

https://racurs.ua/ua/n161604-kreml-ogolosyv-vymogy-kyievu-schodo-zbilshennya-tranzytu-gazu.html

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Росія готова збільшити транзит газу через Україну при зростанні закупівель з боку Євросоюзу.

Речник російського президента Дмитро Пєсков 13 жовтня на брифінгу назвав як спосіб збільшити прокачку встановлення конкурентних умов транзиту з боку Києва.

При цьому Київ, за словами Пєскова, повинен для вирішення питання про транзит самостійно домовлятися з покупцями газу в Європі. Вони можуть укласти з «Газпромом» нову довгострокову угоду з збільшеними обсягами «з урахуванням зростаючих потреб в блакитному паливі».

Щоб щось транспортувати через Україну, потрібно, щоб це хтось купив, і це як раз наші покупці в Європі. Президент неодноразово говорив, що якщо будуть купувати далі наш газ, якщо будуть збільшувати контракти, і, звичайно, якщо Україна буде давати конкурентоспроможні комерційні пропозиції, то все це продовжить працювати, — передав Пєсков слова Путіна.

Крім того, представник Кремля додав, що Росія збільшила поставки газу в Європу до максимуму, якого дозволяють існуючі контракти.

Коментуючи репліку журналіста про те, чи зможе РФ виставити додаткові обсяги газу на спотовий ринок, представник Путіна звернув увагу на інфраструктурну сторону питання і помітив, що це питання не Кремля, а «Газпрому».

Нагадаємо, що «Газпром» 1 жовтня зупинив транзит газу через Україну в напрямку Угорщини.