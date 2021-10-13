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Ракурс
Осенние каникулы с 18 октября - Минобразования разослало письма в регионы

Осенние каникулы с 18 октября — Минобразования разослало письма в регионы

13 окт 2021, 15:56
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Карантин в школах вводит Министерство образования и науки. Это ведомство обратилось к местным органам власти с рекомендацией начать осенние каникулы в школах с 18 октября.

В МОН такое решение приняли из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом по всей территории Украины.

В министерстве призвали местные власти немедленно принять меры, «направленные на сохранение здоровья детей и работников школ».

При этом последнее слово останется за самими учебными заведениями, ведь структура и продолжительность учебного года, отдыха между ними определяются исключительно решением педагогического совета.

Министр образования Сергей Шкарлет в письме попросил об «ответственном отношении к требованиям медиков».


Коронавирус в Украине активно поражает не только взрослых, но и детей. Эксперты заявляют, что пока заболеваемость среди детей имеет самые высокие показатели за все время пандемии.

Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обратилась в Министерство образования и науки с просьбой прислать в школьные учреждения письмо с рекомендацией перенести начало каникул на неделю раньше.

Источник: Ракурс


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