На Донбассе задержан боевик, спутавший разминирование с разведкой позиций ВСУ. Фото: УП

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Агрессия Россия на Донбассе постоянно растет. На этот раз российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации непосредственно во время общего заседания ТКГ.

Украинские бойцы задержали боевика, который под прикрытием проведения работ по разминированию осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ. Об этом сообщили в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Гарантии безопасности предоставила украинская сторона для проведения работ по разминированию с четким указанием маршрутов передвижения. Работа должна была проводиться для открытия КПВВ «Золотое» со стороны временно оккупированных территорий.

Задержан гражданин Российской Федерации Андрей Косяк. У мужчины изъяли оружие и боеприпасы.

Также россиянин подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, ранее президент Российской Федерации переговорил с французским лидером Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель. Путин пожаловался, что Украина якобы отказывается выполнять минские договоренности, а также договоренности саммита нормандской четверки в Париже.