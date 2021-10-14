Задержанный боевик ЛНР. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n161641-zaderjannyy-na-luganschine-boevik-rasskazal-o-prestupleniyah-na-donbasse-video.html

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Видео допроса задержанного на Донбассе боевика самопровозглашенной Луганской народной республики Андрея Косяка опубликовали украинские спецслужбы.

Сепаратист подтвердил, что является представителем Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня со стороны оккупантов ЛНР. Родился предатель в Алчевске, входил в одно из подразделений так называемого 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР. Злоумышленник подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году. Об этом 14 октября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

В спецслужбе отмечают, что в 2014 году Косяк перешел на сторону боевиков и стал участником банды «Брянка СССР». Впоследствии враги закрепили его за минометным взводом, который обстреливал позиции украинской армии. В частности, террорист с сообщниками минами накрывали позиции ВСУ в Попасной и Золотом. В телефоне задержанного есть видео, где боевики палят из миномета.

При задержании у предателя изъяли пистолет Макарова с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК. В спецслужбе отметили, что в ОРЛО настаивают на том, что мужчина не был вооружен.

Задержанному уже сообщили о подозрении в создании незаконных вооруженных формирований. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 13 октября украинские бойцы задержали боевика, который под прикрытием проведения работ по разминированию осуществлял разведку оставленных позиций Вооруженных сил Украины.