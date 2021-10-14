Кейт Миддлтон снова вышла в свет в старой одежде. Фото: PA

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Ракурс

Кейт Миддлтон вновь появилась на публике в старой одежде, которую надевала еще в 2016 году.

Герцогиня Кембриджская вместе с мужем принцем Уильямом посетила Королевские ботанические сады Kew Gardens в Лондоне. Там происходило образовательное мероприятие. Жену принца сфотографировали в салатовой кофте, черных прямых брюках и туфлях на высоком каблуке. Образ герцогини дополняли драгоценное кольцо и часы. Об этом пишет Daily Mail.

На ней было классическое зеленое пальто от дорогого бренда Erdem. Стоит такое пальто 1 тыс. 765 фунтов стерлингов. Эту верхнюю одежду Кейт Миддлтон носила во время общественных мероприятий.

Напомним, Кейт Миддлтон неоднократно замечали в старой одежде. В октябре супруга принца Уильяма появилась на публике в платье демократичного масс-маркета Zara, которое купила в 2020 году. СМИ предполагали, что таким образом жена принца Уильяма дает понять, что осознанно относится к гардеробу и разумному потреблению.

Источник: Daily Mail