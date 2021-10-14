Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 15 октября будет прохладной, но значительных ливней не ожидается.

Погода в ближайшие сутки будет находиться под влиянием циклона с севера, обещают переменную облачность. Существенных заморозков этой ночью не ожидается. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 15 октября будет прохладной, небо затянут тучи. Ночью температуру воздуха прогнозируют 0−3° тепла, а днем ожидается 4−13° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−9 м/с.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет облачной, но солнце может выглянуть из-за облаков. Столбики термометров ночью опустятся до 5−7° тепла, а днем поднимутся до 8−12° с отметкой плюс. Скорость ветра прогнозируют 2−8 м/с.

Погодные условия в Одессе в пятницу предусматривают переменную облачность и кратковременный дождь утром. Столбики термометров ночью покажут 10−12° тепла, а днем обещают 12−13° тепла. Ветер прогнозируют со скоростью 2−9 м/с.

Погода во Львове завтра будет ясной и солнечной. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 2−3° тепла, а днем обещают 4−13° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 15 октября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 14 октября будет прохладная и солнечная. Температура в большинстве областей опустится на несколько градусов по сравнению с предыдущими днями.