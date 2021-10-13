Какой будет погода 14 октября — прогноз синоптиков (КАРТА)https://racurs.ua/n161614-kakoy-budet-pogoda-14-oktyabrya-prognoz-sinoptikov-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 14 октября, в четверг, ожидается прохладная и солнечная. Температура в большинстве областей, по сравнению с предыдущим днем, опустится на несколько градусов.
По стране, за исключением южных областей, пройдут небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный, 4−9 м/с, порывы до 14 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.
Погода в Киеве будет с переменной облачностью и небольшим дождем. Ночью температура воздуха составит 4−5°, днем поднимется до 10−11°.
Погода во Львове также ожидается с дождем. Температура ночью прогнозируется 1−3°, днем — 8−10°.
Погода в Харькове будет дождливой ночью, днем осадков не прогнозируют. Столбики термометров ночью покажут 6−7°, днем поднимутся до 11−13°.
Погода в Одессе прогнозируется без осадков. Ночью температура воздуха будет 5−7°, днем поднимется до 13° тепла.
Геомагнитная обстановка в Украине 14 октября будет относительно спокойной, возможны небольшие возмущения.
Источник: Gismeteo