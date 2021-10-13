Какой будет погода 14 октября – прогноз синоптиков. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n161614-kakoy-budet-pogoda-14-oktyabrya-prognoz-sinoptikov-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 14 октября, в четверг, ожидается прохладная и солнечная. Температура в большинстве областей, по сравнению с предыдущим днем, опустится на несколько градусов.

По стране, за исключением южных областей, пройдут небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный, 4−9 м/с, порывы до 14 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве будет с переменной облачностью и небольшим дождем. Ночью температура воздуха составит 4−5°, днем ​​поднимется до 10−11°.

Погода во Львове также ожидается с дождем. Температура ночью прогнозируется 1−3°, днем ​​— 8−10°.

Погода в Харькове будет дождливой ночью, днем ​​осадков не прогнозируют. Столбики термометров ночью покажут 6−7°, днем ​​поднимутся до 11−13°.

Погода в Одессе прогнозируется без осадков. Ночью температура воздуха будет 5−7°, днем ​​поднимется до 13° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 14 октября будет относительно спокойной, возможны небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo