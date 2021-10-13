В Украине школы хотят отправить на досрочные каникулы, фото: «Слово і Діло»

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В Киеве школьники пойдут на осенние каникулы по графику — с 25 октября. В Киевской городской государственной администрации (КГГА) причин для досрочного начала каникул в настоящее время не видят.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время в школах Киева на COVID-19 болеют чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников, — отметил Мондриевский. — Кроме того, во всех учебных заведениях уже вакцинированы более 86% работников, что является одним из основных условий очной работы.

Чиновник отмечает, что действующие темпы вакцинации дают основания надеяться на вакцинацию почти 100% работников учебных заведений уже до конца октября.

Также Мондриевский заверил, что уже почти во всех учебных заведениях столицы включили отопление, а за выходные процесс подключения будет завершен.

В ведомстве напоминают, что согласно решению Кабмина, образовательный процесс при 100-процентной вакцинации работников учебного заведения не должен прекращаться даже в регионах «красной» зоны.

Напомним, Минобразования обратилось в местные органы власти с рекомендацией начать осенние каникулы в школах с 18 октября из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 в Украине.