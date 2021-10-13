Венедиктова пообещала неприятности Порошенко в деле Медведчука

https://racurs.ua/n161612-venediktova-poobeschala-nepriyatnosti-poroshenko-v-dele-medvedchuka.html

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По делу Виктора Медведчука в будущем может пройти и экс-президент Петр Порошенко.

На это намекнула в своей колонке на сайте «Украинской правды» генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она заявила, что анализ записей Медведчука по организации незаконных поставок угля из группировок ЛНР и ДНР свидетельствует, что к процессу была причастна верхушка бывшей украинской власти.

Следствие прослушало 10 тыс. часов записей телефонных разговоров и выяснилось, что к вопросам поставки угля и организации процесса «в целом были причастны и сотрудники из числа руководства Администрации президента Украины по состоянию на тот период».

Руководство Администрации президента не только обсуждало во время телефонных переговоров абсолютно конкретные факты реализации преступного плана, но и выдавало достаточно четкие поручения ряду официальных должностных лиц в украинских органах власти. Сопоставив эту информацию с фактическими обстоятельствами дела, становится очевидно, что и украинская верхушка власти играла ключевую роль в этом театре военных действий, — написала Венедиктова.

Напомним, что по материалам Службы безопасности Украины нардепу Медведчуку в начале октября объявили новое подозрение — о государственной измене и содействии деятельности террористической организации. А председатель СБУ Иван Баканов 8 октября заявил, что в этом деле вскоре будут обнародованы новые фамилии чиновников. В СБУ отрабатывают версию о причастности Порошенко и экс-главы НБУ Виктории Гонтаревой.

Порошенко опроверг связь с народным депутатом Медведчуком и назвал это «старым и абсолютно бездоказательным фейком».

Медведчуку 12 октября объявили меру пресечения в уголовном производстве о госизмене. Его обвинили в срыве поставок угля в Украине из Южно-Африканской Республики и закупке угля из России через оккупированные территории Донбасса в 2015—2016 гг.

Сейчас Украина поставляет почти весь дефицитный антрацит из РФ. Взяв под контроль этот рынок импорта в несколько миллиардов гривен ежегодно, Россия создала источник прибыли и получила еще один рычаг влияния на Украину.

СМИ писали, что часть антрацита поставляется из оккупированных районов Донбасса путем подмены таможенных документов.

Источник: «Украинская правда»