«Океан Эльзы» в свой день рождения презентовал зажигательный хит

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Ракурс

«Океан Эльзы», известная украинская группа, продолжает эксперименты в своем творчестве. Группа выпустила новую песню под названием «Перемога» с участием группы KALUSH.

Релиз состоялся в день рождения «Океана Эльзы». Премьера композиции состоялась на YouTube.

Святослав Вакарчук сказал, что новая песня является продолжением «творческих вылазок в другие жанры». По его словам, KALUSH пригласили к сотрудничеству, чтобы добавить элементы хип-хопа.

Лидер группы KALUSH Олег Псюк рассказал, что песня рассказывает о маленьких и больших победах. Он верит, что каждый человек имеет силу воли и «может покорить любые горы».

Момент в песне, когда Олег читает свой текст, мне очень нравится. Он иногда жертвует дикцией ради драйва, но это действительно того стоит. У него классный, философский текст, который продолжает то, что я вкладывал в эту песню, — сказал Вакарчук.



Напомним, что группа «Океан Эльзы» до 27-летия со дня образования необычный выпустила кавер на свой хит «Обійми».