Лопнет в любой момент - Путин набросился на украинскую ГТС

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Владимир Путин, президент РФ, пояснил малые объемы транзита газа через Украину в ЕС плохим техническим состоянием украинской газотранспортной системы (ГТС).

Во время пленарного заседания «Русской энергетической недели» 13 октября он заявил, что транзит газа в Евросоюз под угрозой из-за состояния украинского газопровода, который может «лопнуть в любой момент».

Увеличение в этом году через ГТС Украины, более наших контрактных обязательств по транзиту составит 10%. Но там увеличивать больше нельзя. Нам все намекают: «Увеличьте еще поставки через Украину!». Опасно увеличивать, поскольку там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там если давление увеличишь, труба лопнет и Европа совсем избавится этого маршрута. Там более 80% износ оборудования. Никто не хочет слушать и слышать, все обвиняют Россию, — заявил лидер государства-агрессора.

Он дал понять, что до запуска «Северного потока-2» дополнительные объемы газа Европа вряд ли получит.

Одновременно Путин почему-то вспомнил «сложные периоды холодной войны» и то, что СССР тогда «выполняла контрактные обязательства, поставляя газ в Европу».

Напомним, что «Газпром» 1 октября остановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии.