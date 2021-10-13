Лусне у будь-який момент - Путін накинувся на українську ГТС, фото - DW

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Володимир Путін, президент РФ, пояснив малі обсяги транзиту газу через Україну в ЄС поганим технічним станом української газотранспортної системи (ГТС).

Під час пленарного засідання «Російського енергетичного тижня» 13 жовтня він заявив, що транзит газу до Євросоюзу під загрозою через стан українського газогону, який може «луснути у будь-який момент».

Збільшення в цьому році через ГТС України, понад наших контрактних зобов’язань по транзиту складе 10%. Але там збільшувати більше не можна. Нам усі натякають: «Збільшіть ще поставки через Україну!». Небезпечно збільшувати, оскільки там десятиліттями не ремонтувалася ГТС. Там якщо тиск збільшиш, труба лусне і Європа зовсім позбудеться цього маршруту. Там понад 80% знос устаткування. Ніхто не хоче слухати і чути, усі звинувачують Росію, — заявив лідер держави-агресора.

Він дав зрозуміти, що до запуску «Північного потоку-2» додаткові обсяги газу Європа навряд чи отримає.

Одночасно Путін чомусь пригадав «найскладніші періоди холодної війни» і те, що СРСР тоді «виконувала контрактні зобов’язання, постачаючи газ до Європи».

Нагадаємо, що «Газпром» на тлі цінової газової кризи 1 жовтня зупинив транзит газу через Україну в напрямку Угорщини.