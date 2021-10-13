Демонстрацію фільму «Офшор 95» намагалися зірвати, фото: «Слідство.інфо»

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Співробітника СБУ, який 3 жовтня телефонував чиновникам КМДА і, ймовірно, намагався зірвати запланований у комунальному закладі «Мала опера» на цю дату показ фільму розслідування про президента України Володимира Зеленського під назвою «Офшор 95», встановили журналісти.

Ймовірно, це Олександр Новіков. Про це йдеться у новому розслідуванні «Слідства.Інфо».

Зазначається, що два високопосадові у КМДА підтвердили журналістам, що за кілька годин до запланованої прем'єри фільму «Офшор 95» їм подзвонив чоловік, який назвався співробітником СБУ.

За словами співрозмовників видання, він намагався завадити прем'єрному показу фільму про офшори президента та його оточення.

Також цю інформацію підтвердив радник міського голови Києва Олексій Гриценко, який на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував номер телефону, з якого дзвонили чиновникам КМДА. За його словами, телефонували людям, які мають стосунок до «Малої опери», попереджували про потенційну відповідальність, якщо показ буде проведений.

Фізично не погрожували, а з натяками, що можуть бути проблеми, якщо відбудеться цей показ, — зазначив Гриценко у коментарі журналістам.

Зазначається, що в мобільних додатках для ідентифікації абонента цей номер був записаний здебільшого як «Олександр Новіков СБУ».

Хоча інформація про співробітників СБУ здебільшого складнодоступна, журналісти, ознайомившись з певними банківськими документами, встановили, що цей номер телефону вказував при реєстрації банківського рахунку чоловік на ім’я Олександр Новіков.

У цих документах він вказав, що навчався в Національній академії внутрішніх справ, а потім почав працювати в Управлінні Служби безпеки України в місті Києві та Київській області, — зазначають у виданні.

Також «Слідство.Інфо» завдяки джерелам у пенсійній системі встановило, що впродовж 2021 року Олександр Новіков отримував зарплату в тому самому Управлінні СБУ Києва та області.

Журналісти подзвонили за вказаним номером телефону, проте співрозмовник після питання про його причетність до зриву фільму «Офшор 95» різко попрощався і кинув слухавку. Тож репортери зустріли його під будинком, щоб повторити питання.

Я з погрозами не телефонував. Чесно кажу. У мене є робочі питання, а робочі питання — це робочі питання. А з погрозами не телефонував, — запевнив Олександр Новіков і завершив розмову.

У СБУ у відповідь на офіційний запит з проханням пояснити, навіщо їхній співробітник дзвонив чиновникам КМДА, намагаючись зірвати показ фільму, «Слідству.Інфо» не відповіли по суті, зазначивши лише, що спецслужба «не втручається в діяльність журналістів».

Джерело: «Слідство.Інфо»